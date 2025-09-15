Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtliche Verfolgungsfahrt durch zwei Bundesländer

Kyffhäuserkreis/Mansfeld-Südharz (ots)

Beamte der Polizeistation Artern beabsichtigten am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, einen Dacia in der Bahnhofstraße in Gehofen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Daraufhin beschleunigte dieser sein Fahrzeug auf die höchstmögliche Geschwindigkeit und versuchte sich so der anstehenden Kontrolle zu entziehen.

Die Verfolgungsfahrt zog sich bis in den benachbarten Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Hier wechselte der Fahrer vermutlich das Fluchtfahrzeug und entkam zunächst mit diesem im Bereich der Ortslage Leimbach (MSH). Das zurückgelassene Fahrzeug, in dem sich vermutliches Beutegut aus Diebstahlhandlungen befand, wurde polizeilich sichergestellt. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu einem Unfall mit einem Funkstreifenwagen der Thüringer Polizei, hervorgerufen durch die Fahrmanöver des flüchtigen Autofahrers. Das sichergestellte Fahrzeug wurde in der Vorwoche als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den an der Verfolgungsfahrt beteiligten Fahrzeugen, mögliche Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung und den Fahrzeugführern nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0240628

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell