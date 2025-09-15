Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Industriegebiet - Wer kann Hinweise geben?

Roßleben (ots)

Gewaltsam verschafften sich Einbrecher am Sonntagabend Zutritt über einen Zaun zu einem Grundstück in der Industriestraße. Die Täter machten sich gegen 21.50 Uhr an einem Rolltor zu schaffen, ließen doch dann davon ab. Sie flohen in unbekannte Richtung. Am Zaun entstand ein Sachschaden.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch ein und sicherten Spuren. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Tel. 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0240623

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell