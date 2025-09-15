Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Randalierer gestellt - Zeugen informierten die Polizei
Nordhausen (ots)
Wie ein Mann am Sonntag ein Ortsausgangsschild von Nordhausen in Richtung Petersdorf beschädigte, beobachten Zeugen gegen 17.10 Uhr. Einer der Zeugen verständigte, nachdem er sah, wie ein 23-Jähriger auf das Schild kletterte und dieses sich verbog, die Polizei. Die Beamten des Inspektionsdienstes konnten dem Randalierer habhaft werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.
