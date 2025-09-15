LPI-NDH: Randalierer gestellt - Zeugen informierten die Polizei

Dingelstädt (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr die Landstraße 1008 von Struth in Richtung Küllstedt. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 20-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Audi. In der Folge fuhr das gerammte Fahrzeug in den rechten Straßengraben und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher und die beiden ...

mehr