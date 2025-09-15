Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch in Bäckerei
Mühlhausen (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. September, bis Montag, 15. September, 9.15 Uhr versuchten bislang unbekannte Diebe in die Bäckereifiliale in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße einzudringen. Die Täter gelangten nicht ins Gebäudeinnere und scheiterten. Sie verursachten jedoch Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch und bittet unter der Tel. 03601/4510 um Zeugenhinweise.
Aktenzeichen: 0240842
