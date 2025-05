POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach mutmaßlicher Bedrohung von Schülern - Unterbringungsbefehl gegen 50-jährigen Mann erlassen

Karlsruhe (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Flehingen ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entfachte sich das Feuer gegen 20:45 Uhr in einer Dachgeschosswohnung des Anwesens in der Ahornstraße und breitete sich in der Folge auf den Dachstuhl des Hauses aus. Die zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befindlichen acht Bewohner konnten dieses selbstständig ...

