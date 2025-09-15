Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört das Mountainbike?

Sollstedt (ots)

Auf ein Mountainbike welches sich im Wohngebiet hinter einem Einzelhandel befand hatte es ein Dieb am Mittwoch den 3. September, gegen 14 Uhr abgesehen. Der Täter konnte bekannt gemacht werden und das Fahrrad sichergestellt werden.

Die Polizei sucht den Eigentümer des Mountainbikes. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0230517

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell