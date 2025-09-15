Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichentafel entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Greußen (ots)

In das Ziel von unbekannten Dieben rückte im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen ein abgeparktes Fahrzeug in der Lindenstraße. Die unbekannten Täter entwendeten vom Postfahrzeug die hintere Kennzeichentafel.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0241149

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell