Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zweiradunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Grünstiege;

Unfallzeit: 11.07.2025, 22.15 Uhr;

Am späten Freitagabend stürzte ein 27-jähriger Radfahrer aus Gronau ohne Fremdeinwirkung auf der Grünstiege und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten Anzeichen von Alkoholisierung und Drogenkonsum fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille an. Ein Arzt entnahm ihm mehrere Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung und den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell