Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisiert aufgefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Ölbachstraße;

Unfallzeit: 12.07.2025, 14.45 Uhr;

Eine 69-jährige Autofahrerin erlitt am Samstagnachmittag leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Ölbachstraße. Die Frau aus Ahrensbök hatte in ihrem am Fahrbahnrand stehenden Wagen gesessen, als eine 35-jährige Autofahrerin aus Vreden gegen 14.45 Uhr von hinten auffuhr. Rettungskräfte behandelten die 69-Jährige ambulant. Einsatzkräfte der Feuerwehr Vreden streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Polizeibeamten, dass die 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt entnahm ihr in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (mh)

