Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Am Bahndamm; Unfallzeit: 10.07.2025, zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr; Einen grauen Audi angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Das Auto stand neben einer Einfahrt zu einem Firmengelände auf der Straße Am Bahndamm. Donnerstagvormittag zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte der Flüchtige das Fahrzeug vorne links an der Stoßstange und entfernte sich, ...

