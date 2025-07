Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, B70;

Unfallzeit: 10.07.2025, 14.40 Uhr;

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich in Südlohn-Oeding ereignet. Am Donnerstagnachmittag wollte ein 45-jähriger Mann aus Raesfeld das Gelände einer Tankstelle verlassen. Beim Einbiegen auf die Bundesstraße 70 in Richtung Velen übersah er offenbar einen von links kommenden Lkw, der von einer 33-jährigen Fahrerin aus den Niederlanden gesteuert wurde. Trotz einer Vollbremsung konnte die Lkw-Fahrerin den Zusammenstoß mit dem Pkw des Raesfelders nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf den Grünsteifen der Tankstelle geschleudert. In einem Ausweichmanöver geriet der Lkw anschließend auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen das Auto einer 82-jährigen Frau aus Südlohn. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ts)

