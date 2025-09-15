Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eigenrieden (ots)

Auf der Bundesstraße 249 ereignete sich am Montag, gegen 14 Uhr, ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Volkswagen Transporters und eines Sattelzugs zwischen Eigenrieden und Katharinenberg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Der 25-jährige Fahrer des Volkswagen wurde bei dem Unfall verletzt und erlag trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Durch den Aufprall wurden die Sattelzugmaschine, der Transporter und die Schutzplanke erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 180000 Euro.

An der Unfallstelle kamen neben Rettungssanitätern, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber auch die Kameraden der örtlichen Feuerwehren zum Einsatz. Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Ermittlungen dauern zur Stunde ebenso, wie die Sperrungen, an.

