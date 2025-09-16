Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hecke in Flammen

Bothenheilingen (ots)

Über eine Länge von etwa 15 Meter stand in der vergangenen Nacht, gegen 23 Uhr, eine Hecke in der Mühlhäuser Straße in Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0241799

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell