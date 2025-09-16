PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Niedersachswerfen (ots)

Zu einem im Bau befindlichen Wohnhaus in der Großen Bahnhofstraße verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, widerrechtlich Zutritt. Die Diebe entwendeten mehrere Elektrogeräte und Getränke. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und bitten um Hinweise von Zeugen der Tat. Personen, die den Tathergang oder die unbekannten Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0241713

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

