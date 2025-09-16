Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Gartenhaus - Polizei sucht Zeugen!

Kutzleben (ots)

Gewaltsam verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gartengrundstück in der Tennstedter Straße im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr. Die Einbrecher gelangten weiterhin in eine verschlossene Gartenhütte und entwendeten aus dieser Spirituosen und Dekoartikel von mittleren zweistelligen Geldwert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0241662

