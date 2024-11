Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (31.10.2024)

Aichhalden (ots)

Vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagabend zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Koppengässle. Der unfallflüchtige Pkw, bei welchem es sich um einen blauen Audi gehandelt haben soll, beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 27010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell