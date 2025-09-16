PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. Einbruch in Kindergarten.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (14./15.09.2025) sind unbekannte Täter im Golfweg in einen Kindergarten eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten diverse Elektronik-Artikel im Wert von etwa 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

