POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. Einbruch in Kindergarten.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (14./15.09.2025) sind unbekannte Täter im Golfweg in einen Kindergarten eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten diverse Elektronik-Artikel im Wert von etwa 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
