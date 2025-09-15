POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch.
Lippe (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.09.2025) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Werler Straße einzubrechen. Die Haustür wurde dabei beschädigt. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
