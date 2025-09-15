PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.09.2025) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Werler Straße einzubrechen. Die Haustür wurde dabei beschädigt. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

