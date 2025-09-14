PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots)

(MK) Am Freitag gegen 01.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallaufnahme in Blomberg- Siebenhöfen, Bundesstraße 1 gerufen. Beim Rangieren soll ein 29- jähriger Pkw- Fahrer einen geparkten Pkw beschädigt haben. Nach Eintreffen der Beamten stellten diese bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt und verlief positiv. Im Anschluss an die Unfallaufnahme vor Ort wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:19

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfallflucht Am Zubringer

    Lippe (ots) - (MK) Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der Straße "Am Zubringer". Nach Angaben des betroffenen Pkw- Fahrer, sei diesem ein grauer Pkw entgegengekommen. Der entgegenkommende Pkw sei über die Straßenmitte hinaus in den Gegenverkehr geraten und dann mit dem linken Spiegel des Melders zusammengestoßen. Dabei sei der Spiegel stark beschädigt worden. Der ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:18

    POL-LIP: Barntrup - Diebstahl eines Blumenkübels

    Lippe (ots) - (MK) Ein 61- jähriger Hauseigentümer informierte die Polizei, um den Diebstahl eines kupfernen Blumenkübels aus seinem Vorgarten anzuzeigen. Der Diebstahl erfolgte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Barntrup an der Freiligrathstraße. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:16

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch in Firma

    Lippe (ots) - (MK) Mitarbeiter eines Autohauses an der Benzstraße entdeckten am Samstagmorgen einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun, den das Firmengelände umgibt. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Auftrennen des Zaunes gestört, da von einer weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren