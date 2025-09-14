Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfallflucht Am Zubringer

Lippe (ots)

(MK) Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der Straße "Am Zubringer". Nach Angaben des betroffenen Pkw- Fahrer, sei diesem ein grauer Pkw entgegengekommen. Der entgegenkommende Pkw sei über die Straßenmitte hinaus in den Gegenverkehr geraten und dann mit dem linken Spiegel des Melders zusammengestoßen. Dabei sei der Spiegel stark beschädigt worden. Der flüchtige Pkw sei dann in Richtung Lockhauser Straße weitergefahren. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell