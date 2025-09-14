Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Lippe (ots)

(MK) Am frühen Samstagmorgen wurden die Beamten in Bad Salzuflen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer gerufen. Der 58- jährige Fahrradfahrer war an der Uferstraße auf dem Hof des Jugendzentrums mit einer fest installierten Tischtennisplatte kollidiert und dabei gestürzt. Eine Behandlung durch die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung lehnte der leicht verletzte Radfahrer ab. Er war aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums auch nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daraufhin wurde ihm in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Bad Salzuflen eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell