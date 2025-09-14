PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage - Betrunken auf nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Lippe (ots)

(MK) Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr fiel den Beamten ein E-Scooter auf, der von einer Person gefahren wurde, obwohl der Roller über kein Versicherungskennzeichen verfügte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem einen erheblichen Alkoholkonsum bei dem 36- jährigen Fahrer fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

