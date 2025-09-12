POL-LIP: Detmold. Junger Fahrradfahrer leicht verletzt.
Lippe (ots)
Am Donnerstagabend (11.09.2025) wollte ein 11-jähriger Radler mit seinem Fahrrad die Bachstraße von einem Geh- und Radweg auf den anderen überqueren. Dabei übersah er den Wagen einer 59-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt und vom Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.
