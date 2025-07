POL-BN: Bonn-Auerberg: Festnahme eines aus dem Maßregelvollzug entwichenen Strafgefangenen

Bonn (ots) - Am Donnerstagabend (24.07.2025), gegen 23:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Wurzerstraße in Bonn Bad Godesberg alarmiert. Im Innenhof eines dortigen Lagerhallen-Komplexes stand ein Lagerhallenunterstand in Vollbrand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ...

