POL-SO: Schweres Arbeitsgerät gestohlen

Lippstadt (ots) - In der Nacht auf den 05.06.2025 brachen gegen 03:15 Uhr Unbekannte in eine Gaststätte in der Poststraße ein. Nach aufhebeln eines Fensters konnte der Innenraum betreten werden. Aus dem schankraum wurde eine unbekannte Menge an Alkohol, sowie ein iPad und ein EC-Lesegerät entwendet. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter ...

