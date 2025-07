Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Walberberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Samstagabend (26.07.2025) auf einem Feldweg in Bornheim Walberberg eine 46-jährige Frau attackiert haben soll.

Zur Tatzeit, gegen 19:30 Uhr, war die Joggerin auf dem parallel zur Walberberger Straße verlaufenden Feldweg von Brühl-Schwadorf in Richtung Bornheim-Walberberg unterwegs. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand näherte sich ein noch unbekannter Radfahrer, stellte sich ihr in den Weg und zog sie in Richtung eines Feldes. In der Folge kam es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der Frau. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Bornheim-Walberberg.

Die durch die 46-Jährige alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und Diensthundführer zum Einsatz.

Die umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wurde.

- ca. 28 bis 35 Jahre alt - ca. 160 bis 165 cm groß mit schlanker Statur - schwarze, kurze Haare - eingefallene Wangen und leichter Bartschatten über der Oberlippe - bekleidet mit: einem schwarzen T-Shirt und einer hellen Hose - sprach gebrochen deutsch

Nach den ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen.

Die Ermittler fragen:

Wer hat den beschriebenen Tatverdächtigen am Samstagabend in Tatortnähe gesehen? Wer kann Angaben in Verbindung mit dem Tatgeschehen machen?

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0228 15-0 oder KK12.Bonn@polizei.nrw.de entgegen

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell