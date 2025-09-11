Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Durch "Tuchtrick" um Bargeld betrogen.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.09.2025) wurde eine Frau aus Lage von zwei Unbekannten betrogen und um ihr Erspartes gebracht. Gegen 16 Uhr traf die 68-Jährige im Park an der Eichenallee auf eine unbekannte Frau, die sie auf Russisch in ein Gespräch verwickelte. Kurz darauf kam eine weitere Frau dazu und brachte sich in die Unterhaltung ein. Beide Frauen behaupteten, man solle nicht viel Bargeld zu Hause aufbewahren, da sonst der Familie Unheil drohe. Die 68-Jährige holte daraufhin eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld von zu Hause, wickelte diese auf Aufforderung der Unbekannten in Unterwäsche ein und brachte sie an den Treffpunkt in den Park. Eine der Frauen erklärte ihr anschließend, das Geld müsse in ein Tuch eingewickelt werden. Während eine der Betrügerinnen dies übernahm, lenkte die andere die Lagenserin ab. Anschließend wurde ihr das Tuch überreicht und sie machte sich auf den Heimweg. Erst später stellte sie fest, dass sich im Tuch nicht mehr ihr Erspartes befand, sondern lediglich Papier und eine Packung Feuchttücher.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: Die erste Frau war etwa 50-55 Jahre alt, ca. 1,60 m groß und hatte graue/weiße schulterlange Haare. Die zweite Frau war etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß, trug eine Brille, dunkle Haare im Zopf, ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Jeans sowie einen schwarzen Cardigan. Zeugen, die Hinweise zu den Betrügerinnen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

Die Polizei warnt: Seien Sie immer auf der Hut, wenn Sie von Unbekannten auf Ihr Geld angesprochen und zu deren Herausgabe aufgefordert werden. Beenden Sie Gespräche dieser Art am besten sofort und geben Sie keine persönlichen Informationen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder sonstige Wertgegenstände an fremde Personen!

