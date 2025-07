Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Rimbach Am Montag, den 07.07. kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Schloßstraße in Rimbach. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter grauer VW beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen zur Zeit nicht vor. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell