Darmstadt (ots) - Kriminelle nahmen am Sonntagabend (6.7.) den öffentlich zugänglichen Verkaufsautomaten einer Metzgerei ins Visier und entwendeten daraus mehrere hundert Euro. Gegen 22 Uhr näherten sich die Täter dem Automaten im Heimstättenweg und hebelten diesen gewaltsam auf, um so an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt ...

