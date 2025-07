Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag den 05.07.2025 um 18:00 Uhr bis Sonntag den 06.07.2025 um 18:15 Uhr ereignete sich in der Schlossgartenstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein schwarzer Opel Grandland durch ein unbekanntes Fahrzeug rechtsseitig am Heck beschädigt wurde. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem 1.Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151-969 41110 in Verbindung zu setzen.

