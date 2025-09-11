Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mitarbeiter verhindert Raub auf Tankstelle.

Lippe (ots)

In der Werler Straße kam es am Mittwochabend (10.09.2025) zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle. Gegen 21.40 Uhr betraten zwei unbekannte Personen mit OP-Masken die Tankstelle und forderten von einem Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld aus der Kasse. Der 78-Jährige, der gerade dabei war den Verkaufsraum zu reinigen, schlug umgehend mit dem Stiel eines Wischers nach den Tätern, so dass diese ohne Beute aus dem Tankstellengebäude in unbekannte Richtung flüchteten. Es handelte sich um eine Frau und einen Mann, die beide jung, schlank und etwa 1,70 m groß gewesen sein sollen sowie schwarze Kleidung mit einer Kapuze über dem Kopf und weiße Turnschuhe trugen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang mit weiteren Raubtaten auf Tankstellen in den letzten Wochen in Bad Salzuflen kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zum versuchten Raub, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

