POL-MA: L541/Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Stauende übersehen - Auffahrunfall!

L541/Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr bemerkte ein 49-jähriger Skoda-Fahrer zu spät, dass die vor ihm fahrende Audi-Fahrerin auf der L541 in Richtung Heddesheim aufgrund eines Staus anhielt. In der Folge fuhr der Skoda-Fahrer auf den Audi auf, wodurch ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Der Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die ebenfalls 49-jährige Frau im Audi blieb unverletzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen übernommen.

