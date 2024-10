Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Öffnende Fahrzeugtür erwischt Radfahrerin

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr fuhr eine 35-jährige Radfahrerin in der Bahnhofstraße an einem VW vorbei. Der 66-jährige VW-Fahrer hatte sein Fahrzeug gerade parallel zur Straße eingeparkt und öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Hierbei übersah er die Radfahrerin, welche durch den Zusammenprall mit der Tür zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

