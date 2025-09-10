Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung" zum Thema Wohnungseinbrüche.

Lippe (ots)

Im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Polizei auf Sendung" starten Radio Lippe und die Polizei Lippe in eine neue Runde. Im Lokalradio informiert die Polizei Lippe zu verschiedenen Polizeithemen und beantwortet auch Fragen der Hörerinnen und Hörer, die im Vorfeld gestellt werden können. In jeder Folge von "Polizei auf Sendung" steht ein neues Thema im Mittelpunkt, das ausführlich mit Fachleuten von der Polizei besprochen wird. Der Polizei-Talk läuft unter dem Motto #gemeinsamsicherlippe.

Das Thema der neuen Sendung, die am 21.09.2025 ab 9 Uhr bei Radio Lippe zu hören sein wird, lautet: "Wohnungseinbrüche in Lippe: Wie kann ich mein Zuhause schützen?" Die Wohnungseinbruchszahlen in Lippe sind 2025 bisher leider angestiegen. Jede Woche dringen Einbrecher in lippische Heime ein. Ein Einbruch ist für die betroffenen Menschen meist ein schockierendes Erlebnis. Die Folgen aus einem Einbruch in den eigenen vier Wände sind in vielen Fällen nicht nur finanzieller Natur, sondern haben auch Auswirkungen auf die Psyche, da Bewohnerinnen und Bewohner das Sicherheitsgefühl in ihrem Zuhause verlieren.

Neben der Ermittlungsarbeit der Kripo nach einem Einbruch, legt die Polizei daher einen besonderen Fokus auf die Prävention im Vorfeld, um einen Einbruch bestenfalls zu verhindern und Einbrechern erst gar keine Chance zu geben. Denn was viele nicht wissen: Über ein Drittel der Wohnungseinbrüche bleibt nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch aufmerksame Nachbarn im Versuch stecken. Noch dazu gibt es zahlreiche Irrtümer zum Thema Einbruchschutz, die Menschen fälschlicherweise Sicherheit vermitteln, wie zum Beispiel: "Einbrecher kommen nur nachts!" Daher wird nun aufgeklärt!

Zur inzwischen 6. Folge des Polizei-Talks hat Moderator Frank Schröder Kriminalhauptkommissarin Maren Stiegmann, eine Einbruchsermittlerin aus dem Kriminalkommissariat 2 und Kriminalhauptkommissar Thomas Konrad, den Leiter des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz zu Gast im Studio. Die Drei sprechen über die Ermittlungsarbeit der Kripo bei einem Einbruch und geben hilfreiche Tipps, wie Sie sich vor Einbrechern in Ihren eigenen vier Wänden schützen können. Wer Fragen zum Thema Wohnungseinbrüche hat, kann sie der Polizei gerne bis einschließlich 11.09.2025 per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de stellen oder über die Kommentarfunktion auf Facebook und Instagram.

