PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung" zum Thema Wohnungseinbrüche.

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung" zum Thema Wohnungseinbrüche.
  • Bild-Infos
  • Download

Lippe (ots)

Im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Polizei auf Sendung" starten Radio Lippe und die Polizei Lippe in eine neue Runde. Im Lokalradio informiert die Polizei Lippe zu verschiedenen Polizeithemen und beantwortet auch Fragen der Hörerinnen und Hörer, die im Vorfeld gestellt werden können. In jeder Folge von "Polizei auf Sendung" steht ein neues Thema im Mittelpunkt, das ausführlich mit Fachleuten von der Polizei besprochen wird. Der Polizei-Talk läuft unter dem Motto #gemeinsamsicherlippe.

Das Thema der neuen Sendung, die am 21.09.2025 ab 9 Uhr bei Radio Lippe zu hören sein wird, lautet: "Wohnungseinbrüche in Lippe: Wie kann ich mein Zuhause schützen?" Die Wohnungseinbruchszahlen in Lippe sind 2025 bisher leider angestiegen. Jede Woche dringen Einbrecher in lippische Heime ein. Ein Einbruch ist für die betroffenen Menschen meist ein schockierendes Erlebnis. Die Folgen aus einem Einbruch in den eigenen vier Wände sind in vielen Fällen nicht nur finanzieller Natur, sondern haben auch Auswirkungen auf die Psyche, da Bewohnerinnen und Bewohner das Sicherheitsgefühl in ihrem Zuhause verlieren.

Neben der Ermittlungsarbeit der Kripo nach einem Einbruch, legt die Polizei daher einen besonderen Fokus auf die Prävention im Vorfeld, um einen Einbruch bestenfalls zu verhindern und Einbrechern erst gar keine Chance zu geben. Denn was viele nicht wissen: Über ein Drittel der Wohnungseinbrüche bleibt nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch aufmerksame Nachbarn im Versuch stecken. Noch dazu gibt es zahlreiche Irrtümer zum Thema Einbruchschutz, die Menschen fälschlicherweise Sicherheit vermitteln, wie zum Beispiel: "Einbrecher kommen nur nachts!" Daher wird nun aufgeklärt!

Zur inzwischen 6. Folge des Polizei-Talks hat Moderator Frank Schröder Kriminalhauptkommissarin Maren Stiegmann, eine Einbruchsermittlerin aus dem Kriminalkommissariat 2 und Kriminalhauptkommissar Thomas Konrad, den Leiter des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz zu Gast im Studio. Die Drei sprechen über die Ermittlungsarbeit der Kripo bei einem Einbruch und geben hilfreiche Tipps, wie Sie sich vor Einbrechern in Ihren eigenen vier Wänden schützen können. Wer Fragen zum Thema Wohnungseinbrüche hat, kann sie der Polizei gerne bis einschließlich 11.09.2025 per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de stellen oder über die Kommentarfunktion auf Facebook und Instagram.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:50

    POL-LIP: Detmold. Junge Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht.

    Lippe (ots) - Bereits am 31.08.2025 gegen 0.30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Paulinenstraße/Willy-Brandt-Platz ein Verkehrsunfall: Die Polizei sucht dazu drei Ersthelfer, die vor Ort gewesen sein sollen. Eine 19-Jährige aus Detmold beabsichtigte mit ihrem Mitsubishi nach links in Richtung Neustadt abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen 31-jährigen Motorradfahrer aus Detmold, der ihr auf seiner ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:48

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Detmold-Remmighausen. Auto-Dieb gestellt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 22 Uhr wurde der Polizei ein Auto-Diebstahl aus Schieder-Schwalenberg gemeldet. Ein Unbekannter stieg auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Domäne in einen unverschlossenen Volvo XC 90 und fuhr mit diesem davon. Kurz darauf konnte der Dieb in der Hornschen Straße in Detmold festgestellt werden. Unterwegs war ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:32

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt.

    Lippe (ots) - In der Vehrlingstraße kam es am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall eines Radfahrers. Der 18-Jährige aus Bad Salzuflen war auf seinem Fahrrad in Richtung Schloßstraße unterwegs, als er aus noch unklaren Gründen stürzte. Vermutlich geriet eine mitgeführte Luftpumpe in die Speichen vom Rad. Ein Zeuge bemerkte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren