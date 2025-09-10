PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am 31.08.2025 gegen 0.30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Paulinenstraße/Willy-Brandt-Platz ein Verkehrsunfall: Die Polizei sucht dazu drei Ersthelfer, die vor Ort gewesen sein sollen. Eine 19-Jährige aus Detmold beabsichtigte mit ihrem Mitsubishi nach links in Richtung Neustadt abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen 31-jährigen Motorradfahrer aus Detmold, der ihr auf seiner Kawasaki entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat sucht drei junge Ersthelfer (zwei davon weiblich, einer männlich), die am Unfallort eingeschritten sind und bittet diese sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:48

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Detmold-Remmighausen. Auto-Dieb gestellt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 22 Uhr wurde der Polizei ein Auto-Diebstahl aus Schieder-Schwalenberg gemeldet. Ein Unbekannter stieg auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Domäne in einen unverschlossenen Volvo XC 90 und fuhr mit diesem davon. Kurz darauf konnte der Dieb in der Hornschen Straße in Detmold festgestellt werden. Unterwegs war ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:32

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt.

    Lippe (ots) - In der Vehrlingstraße kam es am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall eines Radfahrers. Der 18-Jährige aus Bad Salzuflen war auf seinem Fahrrad in Richtung Schloßstraße unterwegs, als er aus noch unklaren Gründen stürzte. Vermutlich geriet eine mitgeführte Luftpumpe in die Speichen vom Rad. Ein Zeuge bemerkte den ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:24

    POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Pedelec-Fahrer stürzt.

    Lippe (ots) - Auf der Hiddeser Straße ereignete sich am Dienstagmittag (09.09.2025) gegen 13 Uhr ein Alleinunfall eines 75-jährigen Radfahrers. Der Mann aus Detmold fuhr auf seinem Pedelec in Richtung Heidenoldendorfer Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe eines Friedhofes stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Zeugen kümmerten sich um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe, bis die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren