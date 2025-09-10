Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am 31.08.2025 gegen 0.30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Paulinenstraße/Willy-Brandt-Platz ein Verkehrsunfall: Die Polizei sucht dazu drei Ersthelfer, die vor Ort gewesen sein sollen. Eine 19-Jährige aus Detmold beabsichtigte mit ihrem Mitsubishi nach links in Richtung Neustadt abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen 31-jährigen Motorradfahrer aus Detmold, der ihr auf seiner Kawasaki entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat sucht drei junge Ersthelfer (zwei davon weiblich, einer männlich), die am Unfallort eingeschritten sind und bittet diese sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

