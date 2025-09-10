Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Ladendieb verletzt Mitarbeiter und flüchtet ohne Beute.

Lippe (ots)

Ein Ladendieb wurde am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 21.30 Uhr im Rewe-Supermarkt im Entruper Weg dabei ertappt, wie er Alkohol entwenden wollte. Im Kassenbereich sprach ein Mitarbeiter ihn an, als er den Markt verlassen wollte ohne die Ware zu bezahlen. Der unbekannte Mann versuchte daraufhin zu flüchten. Der 44-jährige Mitarbeiter hinderte ihn daran, indem er seinen Rucksack festhielt und es kam zu einer körperlichen Rangelei. Der Dieb stieß den Mitarbeiter zu Boden, verletzte ihn leicht und rannte ohne Beute davon. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen und bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Hinweise.

