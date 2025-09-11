PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Diebstahl von BMW-Felgen samt Reifen.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (09./10.09.2025) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gelände eines Autohändlers in der Benzstraße. Sie entwendeten dort mehrere komplette Felgen-Sätze samt Reifen von abgestellten, hochwertigen BMW-Fahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

