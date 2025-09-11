POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Diebstahl von BMW-Felgen samt Reifen.
Lippe (ots)
Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (09./10.09.2025) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gelände eines Autohändlers in der Benzstraße. Sie entwendeten dort mehrere komplette Felgen-Sätze samt Reifen von abgestellten, hochwertigen BMW-Fahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.
