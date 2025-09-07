Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 07.09.2025

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Fahren unter Drogenbeeinflussung

Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht zum Samstag sprühten unbekannte Täter unleserliche Symbole an drei Zaunelemente im Galiotweg in Emden.

Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag den 06.09.2025, um 20:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden Leer mit seinem niederländischen Pkw auf dem Schliekenweg in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag den 06.09.2025, um 22:06 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Polen mit seinem polnischen Pkw auf dem Schliekenweg in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag den 06.09.2025, um 20:35 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem niederländischen Pkw auf der Neuschanzer Straße in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 55-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

