POL-LER: Pressemitteilung

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 07.09.2025
++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Fahren unter Drogenbeeinflussung
Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti
In der Nacht zum Samstag sprühten unbekannte Täter unleserliche Symbole an drei Zaunelemente im Galiotweg in Emden.
Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung
Am Samstag den 06.09.2025, um 20:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden Leer mit seinem niederländischen Pkw auf dem Schliekenweg in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.
Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung
Am Samstag den 06.09.2025, um 22:06 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Polen mit seinem polnischen Pkw auf dem Schliekenweg in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.
Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung
Am Samstag den 06.09.2025, um 20:35 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem niederländischen Pkw auf der Neuschanzer Straße in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 55-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.
