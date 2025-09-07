PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 07.09.2025

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Fahren unter Drogenbeeinflussung

Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht zum Samstag sprühten unbekannte Täter unleserliche Symbole an drei Zaunelemente im Galiotweg in Emden.

Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag den 06.09.2025, um 20:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden Leer mit seinem niederländischen Pkw auf dem Schliekenweg in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag den 06.09.2025, um 22:06 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Polen mit seinem polnischen Pkw auf dem Schliekenweg in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Bunde - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag den 06.09.2025, um 20:35 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem niederländischen Pkw auf der Neuschanzer Straße in Bunde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 55-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 08:20

    POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 06.09.2025

    Leer (ots) - ++ Mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss ++ Mehrere Körperverletzungsdelikte ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++ Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, 06.09.2025 gegen 02:30 Uhr, ergaben sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Papenburger Straße in Leer bei einem 35-jähriger Fahrzeugführer eines PKW ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:14

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.09.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Brand++ Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht Emden Gestern gegen 13:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kopernikusstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Kopernikusstraße nach links in die Larrelter Straße abzubiegen. Hierbei streifte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren