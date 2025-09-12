PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lemgo. Fundfahrrad - Wem gehört das E-Bike?

Lippe (ots)

Ein türkisfarbenes E-Bike der Marke Cysum X-City wurde am 20.08.2025 in der Bismarckstraße sichergestellt. Es stand unverschlossen im Eingangsbereich des Supermarktes. Vermutlich stammt es aus einem Diebstahl.

Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise zur Herkunft des Rades nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

