POL-LIP: Lemgo-Matorf-Kirchheide. Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Zwischen Montag und Donnerstag (08. - 11.09.2025) brachen Unbekannte in ein Haus im Falkenweg ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas und was gestohlen wurde, ist bislang unklar. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
