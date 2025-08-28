Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (27. August) ging eine junge Frau aus Geilenkirchen mit einem Kinderwagen gegen 11.15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Martin-Heyden-Straße. In Höhe des dortigen Marktplatzes griff ihr jemand von hinten an die Taille und flüsterte ihr etwas Unverständliches ins Ohr. Als sie sich umdrehte, bemerkte sie einen etwa 35 bis 40 Jahre alten ihr unbekannten Mann. Dieser war zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte eine normale Statur. Er trug Shorts sowie eine dunkle Kappe, hatte einen dunklen Vollbart und war sonnengebräunt. Der Mann wirkte ungepflegt und hatte lückenhafte braune Zähne. Die Geilenkirchenerin ging daraufhin schnell weg, während ihr der Unbekannte in einigem Abstand folgte. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können oder die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

