PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (27. August) ging eine junge Frau aus Geilenkirchen mit einem Kinderwagen gegen 11.15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Martin-Heyden-Straße. In Höhe des dortigen Marktplatzes griff ihr jemand von hinten an die Taille und flüsterte ihr etwas Unverständliches ins Ohr. Als sie sich umdrehte, bemerkte sie einen etwa 35 bis 40 Jahre alten ihr unbekannten Mann. Dieser war zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte eine normale Statur. Er trug Shorts sowie eine dunkle Kappe, hatte einen dunklen Vollbart und war sonnengebräunt. Der Mann wirkte ungepflegt und hatte lückenhafte braune Zähne. Die Geilenkirchenerin ging daraufhin schnell weg, während ihr der Unbekannte in einigem Abstand folgte. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können oder die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Schmuck nach Schockanruf übergeben

    Hückelhoven (ots) - Eine 83-jährige Frau aus Hückelhoven erhielt am Dienstag (26. August) gegen 21 Uhr den Anruf von einer Frau mit angeblichem Doktortitel, die ihr mitteilte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Er würde ins Gefängnis kommen, wenn sie keine Zahlung leisten würde. Da sie kaum Geld zuhause hätte, gab die Anruferin an, sie könne auch Schmuck an einen Mitarbeiter des Amtsgerichtes ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Ladendiebstahl

    Erkelenz (ots) - Beim Verlassen eines Modegeschäftes an der Antwerpener Straße löste ein etwa 20-jähriger Mann am Dienstag, 26. August, gegen 14 Uhr den Alarm aus. Nachdem er von zwei Verkäuferinnen angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig. Zuvor hatte er sich längere Zeit in der Umkleidekabine aufgehalten. Was er entwendete, wird zurzeit noch ermittelt. Er war etwa 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und wirkte osteuropäisch. Er trug einen Schnurrbart, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren