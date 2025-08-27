PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebstahl

Erkelenz (ots)

Beim Verlassen eines Modegeschäftes an der Antwerpener Straße löste ein etwa 20-jähriger Mann am Dienstag, 26. August, gegen 14 Uhr den Alarm aus. Nachdem er von zwei Verkäuferinnen angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig. Zuvor hatte er sich längere Zeit in der Umkleidekabine aufgehalten. Was er entwendete, wird zurzeit noch ermittelt. Er war etwa 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und wirkte osteuropäisch. Er trug einen Schnurrbart, hatte eine schlanke Figur und war mit dunkler Hose, hellem T-Shirt und roter Kappe bekleidet. Zudem führte er eine weinrote Sport-Umhängetasche bei sich. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz erbeten, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Pfandkästen gestohlen

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - An der Boschstraße stahlen am Montag (25. August), gegen 20 Uhr, zwei bislang unbekannte Männer mehrere Pfandkästen der Marke Coca-Cola vom Lagerplatz eines Restaurants. Ein Täter hatte eine Glatze, einen langen Vollbart und war mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Der zweite Täter hatte helle Haare, eine schlanke Figur und trug unter anderem ein helles Unterhemd. Wer kann Angaben zur Identität der beiden Personen machen? ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruchsdiebstahl

    Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter drangen am 26. August (Dienstag), zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, in eine Wohnung an der Quimperlestraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Frau mit Fahrrad schwer gestürzt

    Hückelhoven-Doveren (ots) - Eine 75-jährige Frau aus Hückelhoven stürzte am 26. August (Dienstag), gegen 15.50 Uhr, mit ihrem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie befuhr einen Feldweg in Richtung der Straße Im Schlung aus Richtung Kriegerstraße kommend. Als sie von dort aus in einen Feldweg gegenüber der Marienhofer Straße abbiegen wollte, rutschte sie auf sandigem Boden weg und stürzte. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren