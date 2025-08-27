Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebstahl

Erkelenz (ots)

Beim Verlassen eines Modegeschäftes an der Antwerpener Straße löste ein etwa 20-jähriger Mann am Dienstag, 26. August, gegen 14 Uhr den Alarm aus. Nachdem er von zwei Verkäuferinnen angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig. Zuvor hatte er sich längere Zeit in der Umkleidekabine aufgehalten. Was er entwendete, wird zurzeit noch ermittelt. Er war etwa 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und wirkte osteuropäisch. Er trug einen Schnurrbart, hatte eine schlanke Figur und war mit dunkler Hose, hellem T-Shirt und roter Kappe bekleidet. Zudem führte er eine weinrote Sport-Umhängetasche bei sich. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz erbeten, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell