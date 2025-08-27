PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Pfandkästen gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

An der Boschstraße stahlen am Montag (25. August), gegen 20 Uhr, zwei bislang unbekannte Männer mehrere Pfandkästen der Marke Coca-Cola vom Lagerplatz eines Restaurants. Ein Täter hatte eine Glatze, einen langen Vollbart und war mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Der zweite Täter hatte helle Haare, eine schlanke Figur und trug unter anderem ein helles Unterhemd. Wer kann Angaben zur Identität der beiden Personen machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

