Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Männergruppe greift Reisenden an - Zeugen gesucht

Ingolstadt (ots)

Am Montag (17. Februar) um 21:50 Uhr haben mehrere bislang unbekannte Männer einen 31-irakischen Staatsangehörigen vor dem Haupteingang des Bahnhofs Ingolstadt gemeinschaftlich angegriffen. Einer von ihnen verletzte den Reisenden mit einem Messer am Oberschenkel leicht. Die Gruppe floh noch vor Eintreffen der Bundespolizeistreife. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Montagabend befand sich ein 31-Jähriger in Begleitung von zwei Familienangehörigen auf der Heimreise. Er war gerade dabei, den gut frequentierten Hauptbahnhof Ingolstadt vom Busbahnhof kommend über den Treppenaufgang zu betreten, als ein PKW der Marke Audi in unmittelbarer Nähe parkte. Aus dem Fahrzeug stiegen unvermittelt vier männliche Personen und liefen gezielt auf die Gruppe zu. Ohne Vorankündigung stach einer der Männer mit einem Messer in den Oberschenkel des Irakers. Danach führte er Stichbewegungen in Richtung des 31-Jährigen durch, welcher aber weiteren Treffern ausweichen konnte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen. Im Anschluss flohen die Unbekannten fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Den PKW ließen sie zurück. Ein weiteres Fahrzeug, welches mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, entfernte sich bei Eintreffen einer Bundespolizeistreife.

Der Angegriffene trug eine oberflächliche Stichwunde an seinem Oberschenkel davon, die jedoch nicht in einem Klinikum versorgt werden musste.

Die Bundespolizei hat gegen die vier Männer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell