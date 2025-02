Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Flucht endet an der Grenze/Gesuchter Italiener festgenommen

Schwarzbach/Freilassing (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag (17. Februar) einen Italiener bei der Ausreise aus Deutschland verhaftet. Der Mann wurde nicht nur per Haftbefehl gesucht, sondern hatte zudem zahlreiche gefälschte Dokumente im Gepäck.

Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Freilassing an der A8 bei Piding in Fahrtrichtung Salzburg einen Reisebus mit ungarischer Zulassung. Bei der Überprüfung der Dokumente eines 47-jährigen Insassen konnten die Beamten feststellen, dass die ausgehändigte Identitätskarte des Mannes gefälscht war. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnten die Freilassinger Fahnder neben einem totalgefälschten italienischen Führerschein, zwei gefälschten Gesundheitskarten noch eine weitere falsche Identitätskarte auffinden. Durch weitere Ermittlungen konnten die Beamten die richtigen Personalien des 47-Jährigen feststellen. Demnach war der Mann in Italien bereits wegen waffenrechtlicher Verstöße, Drogenhandel und Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem war der 47-Jährige in Italien zur Festnahme ausgeschrieben. Nach einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung sowie Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Bundespolizisten brachten den Italiener danach in ein Gefängnis. Von dort aus soll er in sein Heimatland ausgeliefert werden.

