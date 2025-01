POL-MK: Frierender Fundhund im Gebüsch

Werdohl (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag- und Samstagabend, eine Kellertür des Gebäudes der Feuer- und Rettungswache an der Schulstraße eingetreten oder geschlagen. Aus einer im Keller stehenden Kühltruhe eines Mieters wurden Hackfleisch und Hähnchen gestohlen. Einen weiteren Kellereinbruch gab es zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag an der Neustadtstraße: Auch dort wurde ...

