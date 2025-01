Menden (ots) - Feuer am Freitag Unbekannte haben am Freitagabend eine Brandgefahr herbeigeführt: um 23:10 Uhr wurde Am Galbusch ein kleiner brennender Haufen aus Schotter und Holz vorgefunden, der offenbar in Brand gesetzt wurde. Darauf befindlich: eine Spraydose und weitere Gegenstände. Eine Brandgefahr konnte durch die Feuerwehr abgewendet werden, die das Feuer löschte. Um 00:30 Uhr dann der nächste Fall: In den Liethen wurde eine mobile Toilettenkabine in Brand ...

