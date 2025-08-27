Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schmuck nach Schockanruf übergeben

Hückelhoven (ots)

Eine 83-jährige Frau aus Hückelhoven erhielt am Dienstag (26. August) gegen 21 Uhr den Anruf von einer Frau mit angeblichem Doktortitel, die ihr mitteilte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Er würde ins Gefängnis kommen, wenn sie keine Zahlung leisten würde. Da sie kaum Geld zuhause hätte, gab die Anruferin an, sie könne auch Schmuck an einen Mitarbeiter des Amtsgerichtes übergeben. Die alte Dame glaubte den Angaben und übergab Schmuck in einer Kassette am verabredeten Treffpunkt an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichtes. Dieser war zirka 40 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank, hatte einen blonden Kurzhaarschnitt und war mit einem hellen Sakko bekleidet. Zur Klärung der Tat fragt die Polizei: Wer hat den Mann gegen 22.50 Uhr an der Blumenstraße in Hilfarth gesehen oder beobachtet, ob er zu Fuß oder mit einem Fahrzeug angekommen ist? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

