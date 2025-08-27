PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zieht von Heinsberg nach Geilenkirchen um

POL-HS: Das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zieht von Heinsberg nach Geilenkirchen um
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Heinsberg (ots)

Ab dem 1. September 2025 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrskommissariats der Polizei Heinsberg nach Geilenkirchen umgezogen sein. Dort wird das Gebäude an der Nikolaus-Becker-Straße 28-34 die Anschrift sein, an der das Verkehrskommissariat zukünftig zu finden sein wird. Ursprünglich genutzt wurde die Liegenschaft mit der denkmalgeschützten Fassade und dem grünen Eingangstor durch die NEW Netz GmbH, die die Räumlichkeiten nun an die Polizei vermietet und zu diesem Zweck umfangreich saniert hat. Wichtig zu wissen ist dies für alle Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb der Bürodienstzeiten eine Unfallanzeige erstatten oder einen Termin beim Verkehrskommissariat wahrnehmen möchten. Sie werden gebeten, ab Montag, 1. September, die neuen Räumlichkeiten in Geilenkirchen aufzusuchen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Schmuck nach Schockanruf übergeben

    Hückelhoven (ots) - Eine 83-jährige Frau aus Hückelhoven erhielt am Dienstag (26. August) gegen 21 Uhr den Anruf von einer Frau mit angeblichem Doktortitel, die ihr mitteilte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Er würde ins Gefängnis kommen, wenn sie keine Zahlung leisten würde. Da sie kaum Geld zuhause hätte, gab die Anruferin an, sie könne auch Schmuck an einen Mitarbeiter des Amtsgerichtes ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Ladendiebstahl

    Erkelenz (ots) - Beim Verlassen eines Modegeschäftes an der Antwerpener Straße löste ein etwa 20-jähriger Mann am Dienstag, 26. August, gegen 14 Uhr den Alarm aus. Nachdem er von zwei Verkäuferinnen angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig. Zuvor hatte er sich längere Zeit in der Umkleidekabine aufgehalten. Was er entwendete, wird zurzeit noch ermittelt. Er war etwa 25 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und wirkte osteuropäisch. Er trug einen Schnurrbart, ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Pfandkästen gestohlen

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - An der Boschstraße stahlen am Montag (25. August), gegen 20 Uhr, zwei bislang unbekannte Männer mehrere Pfandkästen der Marke Coca-Cola vom Lagerplatz eines Restaurants. Ein Täter hatte eine Glatze, einen langen Vollbart und war mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Der zweite Täter hatte helle Haare, eine schlanke Figur und trug unter anderem ein helles Unterhemd. Wer kann Angaben zur Identität der beiden Personen machen? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren