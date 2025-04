Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/ A8 - LKW brennt aus

Am Montag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der A8 bei Mühlhausen aus.

Ulm (ots)

Um 11.11 Uhr war ein MAN-Fahrer auf der A8 in Richtung München unterwegs. Aus unbekannter Ursache fing auf Höhe Bad Boll der Motor zu Qualmen an. Kurze Zeit später stand die Zugmaschine in Vollbrand. Die Feuerwehr Weilheim löschte das Fahrzeug. Durch die Autobahnmeisterei musste die Autobahn in Richtung München voll und in Richtung Karlsruhe teilweise gesperrt werden. Der 64-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Kurz nach 14 Uhr war die Autobahn wieder vollständig frei. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++++0662603(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

